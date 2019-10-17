Son Dakika Haberleri: Elazığ'da gasp zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Elazığ'da gasp zanlısı tutuklandı

Elazığ'da gasp zanlısı tutuklandı

42 dakika önce

Elazığ'da, bir çocuğunun cep telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı.

Elazığ'da gasp zanlısı tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da, bir çocuğunun cep telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı.

Yazıkonak Beldesinde durakta bekleyen bir kız çocuğunun elindeki cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kuru sıkı tabancayla Doğankuş köyünde yakalanan F.O (32), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan F.O, tutuklandı.

Yazıkonak, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:31 Kaynak: AA
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