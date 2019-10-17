Elazığ'da gasp zanlısı tutuklandı

Elazığ'da, bir çocuğunun cep telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı.

Yazıkonak Beldesinde durakta bekleyen bir kız çocuğunun elindeki cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kuru sıkı tabancayla Doğankuş köyünde yakalanan F.O (32), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan F.O, tutuklandı.