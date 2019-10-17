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Son Dakika Güncel Elazığ'da gasp zanlısı yakalandı

Elazığ'da gasp zanlısı yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da, bir çocuğunun cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı.

Elazığ'da gasp zanlısı yakalandı, System.String[]

Elazığ'da, bir çocuğunun cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı.

İddiaya göre, Yazıkonak Beldesinde F.O (32), durakta bekleyen bir kız çocuğunun elindeki cep telefonunu gasp etti.

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince yapılan çalışma sonucunda kuru sıkı tabancayla Doğankuş köyünde yakalandı.

Zanlının gasp ettiği cep telefonunu sattığını belirtmesi üzerine sattığı iş yerinden geri alınan telefon aileye teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yazıkonak, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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