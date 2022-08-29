Elazığ'da gece yarısı 'Dar Bölge Uygulaması' yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da gece yarısı 'Dar Bölge Uygulaması' yapıldı

29.08.2022 10:42

Elazığ'da gece yarısı 'Dar Bölge Uygulaması' yapıldıELAZIĞ Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde Dar Bölge Uygulaması yapıldı.

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde Dar Bölge Uygulaması yapıldı. Gece yarısı yapılan uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar tek sorgulanarak arandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 01.00-03.00 saatleri arasında 20 ekip ve 52 personelin katılımı ile Dar Bölge Uygulaması icra edildi. Uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Denetimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığlı Çiftçi: 'Diyorlar Ki 'Türkiye'de Kota Yok', Buğdayda Dahi Kota Var' Elazığlı Çiftçi: 'Diyorlar Ki 'Türkiye'de Kota Yok', Buğdayda Dahi Kota Var' Evde düşüp bacağını incitti, haber alınamayınca ekipler balkondan girerek kurtardı Evde düşüp bacağını incitti, haber alınamayınca ekipler balkondan girerek kurtardı Fiyat farkını görenler neye uğradıklarını şaşırıyor: Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 liraya satılıyor Fiyat farkını görenler neye uğradıklarını şaşırıyor: Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 liraya satılıyor
Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da gece yarısı 'Dar Bölge Uygulaması' yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da gece yarısı 'Dar Bölge Uygulaması' yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement