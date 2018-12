Elazığ'da Geceden İtibaren Etkili Olan Sis, Harput'ta Gün Boyu Devam Etti

Elazığ'da geceden itibaren etkili olan sis, Harput'ta gün boyu devam etti Sis nedeniyle Harput Kalesi ve Eğri minare başta olmak üzere tüm tarihi mekanlar neredeyse görünmez hale geldiELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde sisin gün boyu etkili olması ayrı bir güzellik ortaya çıkardı.

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde sisin gün boyu etkili olması ayrı bir güzellik ortaya çıkardı. Sis nedeniyle başta Harput Kalesi ve Eğri minare olmak üzere tarihi mekanları görünmez hale getirdi.

Elazığ'da sis dün geceden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Gece ve gündüz kentte etkili olan sis, şehir merkezinde çok fazla hissedilmezken, yüksek noktalarda göz gözü görmedi. Özellikle tarihi Harput mahallesini sis nedeniyle neredeyse kayboldu. Sis, tarihi mekanları da görünmez hale getirdi. Yazın bir çok ziyaretçinin geldiği Harput'a kış nedeniyle gelen ziyaretçi sayısı da düştü. Kışa rağmen çevre illerden Elazığ'a gelenler mutlaka Harput'a çıkıyor. Harput'ta sisle karşılaşan ziyaretçiler, sisin ayrı bir güzellik kattığını ifade ediyor.

Muş'tan geldiğini ve Karakoçan'dan itibaren yoğun bir sis olduğunu belirten Eyüp Çağlayan, "Arkadaşlarla Elazığ'ı gezmek amacıyla Muş'tan geldik. Gelirken de Harput'a çıkıp, görelim dedik. Her zaman olduğu gibi Harput maneviyat ile dolu güzel bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Şuan sisten dolayı kimse yok. Sessiz bir ortam ama bu da insana ayrı bir huzur veriyor. Bu ortam insanı dinlendiriyor. Biz de buranın yabancısıyız ancak Harput bilinen bir yer olduğu için görülmesi gereken yerlerden bir tanesidir"dedi.

Yoğun sis nedeniyle aracın dörtlülerini yakarak seyir ettiklerini de ifade eden Çağlayan," Sürücülerin de trafik kurallarına ve hız limitine uyarak yolculuk etmeleri gerekiyor. Kendi can sağlıkları açısından daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu da hem onların hem de toplumun faydasına güzel olur" ifadelerini kullandı.

Elazığ'a gelirken yoğun bir sis olduğuna dikkat çeken Salih Kapağan ise, "Tunceli'den geliyorum. Orada da hava sisliydi. Şuan burası da sisli ve bambaşka bir manzara olmuş. Yazın gelince her tarafı görebiliyorsun. Sisli havada bu manzarayı görmelerini de tavsiye ediyorum. Gelirken yoğun bir sis vardı. Sürücülere, yolculukta sis lambalarını yakmalarını ve yavaş hızda yolculuk etmelerini tavsiye ediyorum. Çok dikkatli gelmeleri lazım" diye konuştu.

