Elazığ'da geçtiğimiz ay 933 konut satıldı
15.10.2020 12:25
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geçtiğimiz ay Elazığ'da 933 konut satışı yapıldı, komşu illerden Bingöl'de 273 Tunceli'de ise 96 konut alıcı buldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geçtiğimiz ay Elazığ'da 933 konut satışı yapıldı, komşu illerden Bingöl'de 273 Tunceli'de ise 96 konut alıcı buldu.
Ülke genelinde konut satışları geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre yüzde 6.9 azalarak 136 bin 744 konut satıldı. TÜİK verilerine göre Elazığ'da da konut satışları bir önceki yılın aynı Eylül ayına göre düştü. 2020 Eylül ayında 933 konutun alıca bulduğu Elazığ'da 2019'un aynı ayında ise bin 195 konut satılmıştı.
Öteyandan Bingöl'de geçtiğimiz ay 273, Tunceli'de ise 96 konut alıcı buldu. - ELAZIĞ
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