ELAZIĞ'DA GELECEĞİN MUCİTLERİ, 'DENE-YAP' ATÖLYESİYLE YAPTIĞI PROJELERİ TANITTI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA GELECEĞİN MUCİTLERİ, 'DENE-YAP' ATÖLYESİYLE YAPTIĞI PROJELERİ TANITTI

17.04.2022 10:08
ELAZIĞ'DA GELECEĞİN MUCİTLERİ, 'DENE-YAP' ATÖLYESİYLE YAPTIĞI PROJELERİ TANITTI

ELAZIĞ'da, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren 'Dene-Yap' atölyesindeki 120 öğrenci, yaptığı projeleri düzenlenen şenlikte sergiledi.

ELAZIĞ'da, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren 'Dene-Yap' atölyesindeki 120 öğrenci, yaptığı projeleri düzenlenen şenlikte sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 'Dene-Yap' atölyesinde öğrenim gören öğrenciler, 14 hafta süren 'Nesnelerin İnterneti ve Elektronik Programlama' eğitimini tamamladı. Eğitimde hayata geçirilen projeler için şenlik düzenlendi. Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'ndeki şenliğe AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, Gençlik ve Spor il Müdürü Abdulsamet Eren, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, öğrenciler ve velileri katıldı.

'SINAV SONRASINDA DA BU ÇOCUKLARIMIZ ÇOK İYİ YERLERE GELECEKTİR'

Şenlikte konuşan Gençlik ve Spor müdürü Abdulsamet Eren, Dene- Yap atölyesinde yetişen çocukların seçilmiş öğrenciler olduğunu söyledi. Eren, 'Sınava girip kendi hakkıyla sınavı kazanmış çocuklarımız. Eğitmenlerimiz de yine TÜBİTAK ve bizler tarafından seçilmiş, sınavla gelmiş öğretmenler. Burada üçer aylık dönemlerle öğrencilerimiz yapmış oldukları ürünleri sergiliyorlar. Şu anda üçüncü aşamada nesnelerin tanıtımındayız. Öğrencilerimiz burada almış olduğu eğitimlerle atölyelerimizde yapmış oldukları ürünleri sergiliyorlar. Tabi şuna da hazırlanıyoruz hem TEKNOFEST'e hem de bilişşel düzeyi yüksek olan bir çok araştırma ve projeye de burada çocuklarımız hazırlanıyor. Biz geleceğin mucitleri diyoruz onlara. İnşallah bu çocuklarımız burada almış olduğu eğitimlerle ilimizde ülkemizi ve uluslararası arenada bizi temsil edecek çocuklarımız olacaktır. 120 öğrencimiz var. Elazığ'da birçok okuldan öğrencimiz var. Genellikle de Fen ve Anadolu liselerinde puanı yüksek olan öğrencilerimiz özellikle bu sınavı kazanıyorlar. Sınav çok da kolay değil. Çocuklarımız hem bilişsel düzeylerini hem de teorik yönlerinden sınava giriyorlar. Bu sınav sonrasında da bu çocuklarımız çok iyi yerlere gelecektir inşallah dedi.

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Kaynak: DHA

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