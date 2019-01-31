Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası

Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası

1 saat önce

Elazığ'da 6 ilden katılan 9 takımın yer aldığı 'Bölge Geleneksel Okçuluk' turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası, System.String[]
Elazığ'da 6 ilden katılan 9 takımın yer aldığı 'Bölge Geleneksel Okçuluk' turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Harput Belek Gazi Spor Kulübü birlikte Elazığ ,Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Elazığ Bölge Geleneksel Okçuluk Turnuvası 3 Şubat Pazar günü düzenlenecek. Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonunda yapılması planlanan turnuvaya 13 yaş altı, 16 yaş altı, bayanlar, erkekler ve takım oyunları kategorilerinde 9 takımın katılımı ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Harput Belek Gazi Spor Kulübü Başkanı Adem Aksu," Geleneksel okçuluk Türkiye'de son yıllarda büyük ilgi görmeye başladı.Tükiye'nin birçok ilinde turnuvalar düzenlenmektedir. Adeta festival havasında organize edilen turnuvalara vatandaşlar büyük ilgi göstermektedir. Türkiye genelinde 200 den fazla kulüp bu alanda faaliyet yürütüyor. Geçmişin bu etkili silahı günümüzde spor dalı olarak bir kere daha tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bu spora gönül vermiş olan bizler de bu ata yadigarı geleneksel okçuluk sporunu Elazığ'da her kesimden insana tanıtmak istiyoruz. Kulüp olarak Türkiye'nin bir çok şehrinde düzenlenen turnuvalara Elazığ'ı temsil ettik. Turnuvaları ve etkinlikleri imrenerek izledik. Elazığ'a bu alanda büyük bir organizasyon kazandırmak ve geleneksel hale getirmek için Şubat ayında küçük çapta bölgemizi kapsayacak şekilde bir organizasyona ev sahipliği yaparak kendimizi sınamak istedik"diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Belek, Harput, Elazığ, Güncel
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