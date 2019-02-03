Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası

Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası

20 dakika önce

Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası düzenlendi.

Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası, System.String[]
Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası düzenlendi.

Elazığ İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Elazığ Harput Belek Gazi Spor Kulübü iş birliğiyle Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 103 sporcu katıldı.

Ata sporunu yeniden canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen turnuvada sporcuların giydikleri geleneksel kıyafetler izleyenlerin ilgisini çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner yaptığı konuşmada ata sporu okçuluğu sevdirmek ve spora teşvik etmek amacıyla turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Döner, "Atalarımızdan bize kalan ve bir terapi metodu olarak kullanılan dikkat dağınıklığı başta olmak üzere geçlerimizin kendilerine olan öz güvenlerini artıran okçuluk turnuvasını burada gerçekleştirmek çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Abdullah Taha Uğur, ata yadigarı bu sporu yaptığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Daha önce dikkat dağınıklığım vardı. Bu spora başlayınca bu sorunu çözdüm, derslerimde daha başarılı oldum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:21 Kaynak: AA

Harput, Elazığ, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Canan Karatay, Fenerbahçe İçin Reçeteyi Yazdı: Her Gün Kuzu Yesinler Rakibinin Tekmesi Yüzüne Gelen Readingli Futbolcu, Perişan Halde

Celta'ya Galibiyeti Getiren Okay Yokuşlu Sakatlandı Göztepe'nin En Skorer Oyuncusu Yasin, Yedek Kulübesine Mahkum Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:41:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]