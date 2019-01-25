Elazığ'da Gençlerden, İhtiyaç Sahiplerine Destek

Elazığ'da Genç MÜSİAD üyeleri, ihtiyaç sahiplerine kuru gıda paketi ve yakıt desteğinde bulundu.

Elazığ'da Genç MÜSİAD üyeleri, ihtiyaç sahiplerine kuru gıda paketi ve yakıt desteğinde bulundu.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Elazığ Şubesi bünyesindeki Genç MÜSİAD üyeleri,yaptığı çalışmada ihtiyaç sahibi 30 aileyi tespit etti. O aileler için yardım paketleri hazırlayan gençler, kolileri evlerine kadar ulaştırdı. Bazı ailelere de kömür desteği verileceği belirtildi.



Yaklaşık 30 aile tespit ettiklerini ve her birini yerinde ziyarete gittiklerini aktaran Genç MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Ahmet Demir,"Kış mevsimi içerisindeyiz. Hepimiz akşamları sıcacık yuvalarımızda bu güzel mevsimin tadını çıkarırken, maalesef bizlerle aynı duyguyu paylaşamayan aileler var. Bugün onlar için buradayız. Bugün Genç MÜSİAD olarak da, 'Elazığ İçin Hayırda Yarışalım' geleneksel programımızı gerçekleştiriyoruz. Yakıt, gıda, tekstil, çocuk bezleri gibi ihtiyaçları olan ailelerimize hazırladığımız paketleri ulaştıracağız. Buradaki temel amacımız bu ailelere bir kerelik değil, devamlı olarak yardımlar yapılmasıdır. Gerek zekatlarımızı gerekse Ramazan ve Kurban yardım kolilerini ulaştıracağız. Ailelerin içinde bulundukları bu durumdan, kendilerini selamete çıkarmak ve aynı zamanda STK ve kurumumuz adına bir örnek teşkil etmek bizim temel amacımızdır"dedi. - ELAZIĞ

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