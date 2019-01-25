Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Gençlerden, İhtiyaç Sahiplerine Destek

Elazığ'da Gençlerden, İhtiyaç Sahiplerine Destek

1 saat önce

Elazığ'da Genç MÜSİAD üyeleri, ihtiyaç sahiplerine kuru gıda paketi ve yakıt desteğinde bulundu.

Elazığ'da Gençlerden, İhtiyaç Sahiplerine Destek, System.String[]
Elazığ'da Genç MÜSİAD üyeleri, ihtiyaç sahiplerine kuru gıda paketi ve yakıt desteğinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Elazığ Şubesi bünyesindeki Genç MÜSİAD üyeleri,yaptığı çalışmada ihtiyaç sahibi 30 aileyi tespit etti. O aileler için yardım paketleri hazırlayan gençler, kolileri evlerine kadar ulaştırdı. Bazı ailelere de kömür desteği verileceği belirtildi.

Yaklaşık 30 aile tespit ettiklerini ve her birini yerinde ziyarete gittiklerini aktaran Genç MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Ahmet Demir,"Kış mevsimi içerisindeyiz. Hepimiz akşamları sıcacık yuvalarımızda bu güzel mevsimin tadını çıkarırken, maalesef bizlerle aynı duyguyu paylaşamayan aileler var. Bugün onlar için buradayız. Bugün Genç MÜSİAD olarak da, 'Elazığ İçin Hayırda Yarışalım' geleneksel programımızı gerçekleştiriyoruz. Yakıt, gıda, tekstil, çocuk bezleri gibi ihtiyaçları olan ailelerimize hazırladığımız paketleri ulaştıracağız. Buradaki temel amacımız bu ailelere bir kerelik değil, devamlı olarak yardımlar yapılmasıdır. Gerek zekatlarımızı gerekse Ramazan ve Kurban yardım kolilerini ulaştıracağız. Ailelerin içinde bulundukları bu durumdan, kendilerini selamete çıkarmak ve aynı zamanda STK ve kurumumuz adına bir örnek teşkil etmek bizim temel amacımızdır"dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Genç, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kız, Tacizciyi Biber Gazıyla Püskürttü Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı

Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:23:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Gençlerden, İhtiyaç Sahiplerine Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]