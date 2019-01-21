Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Gençlerden Sokak Hayvanları İçin Barınma Evi

Elazığ'da Gençlerden Sokak Hayvanları İçin Barınma Evi

1 saat önce

Elazığ'da Gençlik Merkezinde faaliyet yürüten gençler, sokak hayvanlarına barınma evi hazırladı.

Elazığ'da Gençlerden Sokak Hayvanları İçin Barınma Evi, System.String[]
Elazığ'da Gençlik Merkezinde faaliyet yürüten gençler, sokak hayvanlarına barınma evi hazırladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "10 Parmağımda 10 Marifet Projesi" kapsamında gençler, Gençlik Merkezi atölyesinde hazırlanan evleri kentin farklı noktalarına yerleştirdi.

Elazığ Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun 2019'u gönüllülük yılı ilan etmesi üzerine merkez olarak birçok sosyal proje yaptıklarını söyledi.

Gençlik merkezi gönüllüleri ile soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak için bu projeyi hazırladıklarını dile getiren Sis, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin sosyal sorumluluk bilincinde olması, vicdani davranışların gelişmesine destek olmak için bu çalışmayı yürüttük. Gençlik Merkezimiz ve her gönüllü bir kedi evi tedarik ederek çalışmamıza ortak oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Serkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
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