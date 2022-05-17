Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı

17.05.2022 22:37

Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş katılımlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş katılımlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik, asayiş ve trafik ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Başta Mimar Faruk Caddesi olmak üzere kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi yapıldı. Öte yandan yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı.

Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı
Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı
Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı
Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı
Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı
Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı
Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı
Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da genel asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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