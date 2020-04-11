Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonette yangın çıktı - Son Dakika

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Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonette yangın çıktı
6 saat önce
Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Gazi Caddesi'nde seyir halinde olan geri dönüşüm malzemeleri toplayan kamyonetin arka kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurup malzemeleri caddeye boşalttı.
Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:10 Kaynak: AA
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