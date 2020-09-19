Elazığ'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika

Elazığ'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Aksaray Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 LC 794 plakalı kamyonet, geri manevra yaparken, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akarsu'ya çarptı.
Ağır yaralanan Akarsu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Akarsu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:01 - Kaynak: AA
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