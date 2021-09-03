Elazığ'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kamyonet sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mustafa Ali, yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

M.A, yönetimindeki 23 ABC 647 plakalı kamyonet, Maden ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada evinin önünde oyun oynayan 9 yaşında Mustafa Ali Çağan'a çarptı.

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