Elazığ'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Elazığ'ın Maden ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
M.A, yönetimindeki 23 ABC 647 plakalı kamyonet, Maden ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada evinin önünde oyun oynayan 9 yaşında Mustafa Ali Çağan'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mustafa Ali, yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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