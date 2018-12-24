Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Gezen ve Akpınar Hakkında Suç Duyurusu

Elazığ'da Gezen ve Akpınar Hakkında Suç Duyurusu

1 saat önce

Elazığ'da bir televizyon programında sarf edilen ve tepki çeken sözler dolayısıyla Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Elazığ'da Gezen ve Akpınar Hakkında Suç Duyurusu, System.String[]
Elazığ'da bir televizyon programında sarf edilen ve tepki çeken sözler dolayısıyla Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, Elazığ Adliyesine yaptığı suç duyurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanını hiç kimsenin tehdit edemeyeceğini belirterek, "Bunlar sanatçı değil vatanı bölmek isteyenlerle birlikteler. Bu toprakları hiç kimsenin bölmeye hakkı yoktur." dedi.

Kabadayı, Gezen ve Akpınar'ın yargılanarak, hak ettikleri cezaya çarptırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:23 Kaynak: AA

Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Akpınar, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması! Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftinin Projesiyle Hayatı Değişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:44:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Gezen ve Akpınar Hakkında Suç Duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]