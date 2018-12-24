Elazığ'da Gezen ve Akpınar Hakkında Suç Duyurusu
1 saat önce
Elazığ'da bir televizyon programında sarf edilen ve tepki çeken sözler dolayısıyla Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Elazığ
'da bir televizyon programında sarf edilen ve tepki çeken sözler dolayısıyla Müjdat Gezen
ve Metin Akpınar
hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı
, Elazığ Adliyesine yaptığı suç duyurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye
Cumhurbaşkanını hiç kimsenin tehdit edemeyeceğini belirterek, "Bunlar sanatçı değil vatanı bölmek isteyenlerle birlikteler. Bu toprakları hiç kimsenin bölmeye hakkı yoktur." dedi.
Kabadayı, Gezen ve Akpınar'ın yargılanarak, hak ettikleri cezaya çarptırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:23 Kaynak: AA
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