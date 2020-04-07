Elazığ'da gizli hayırsever, 200 ailenin elektrik faturasını ödeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da gizli hayırsever, 200 ailenin elektrik faturasını ödeyecek - Son Dakika

Elazığ'da gizli hayırsever, 200 ailenin elektrik faturasını ödeyecek

6 saat önce

Elazığ'da bir mahalleye gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin, deprem ile korona virüsten dolayı mağdur olup, maddi durumu yetersiz 200 ailenin elektrik fatura borcunu ödeyeceği öğrenildi.

Elazığ'da gizli hayırsever, 200 ailenin elektrik faturasını ödeyecek, System.String[]

Elazığ'da bir mahalleye gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin, deprem ile korona virüsten dolayı mağdur olup, maddi durumu yetersiz 200 ailenin elektrik fatura borcunu ödeyeceği öğrenildi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına devletin kurumları gibi gönüllü hayırseverler de koşuyor. Depremde bir yara alan korona virüsle daha da zor günler geçiren Elazığ'da, ismini gizli tutan bir hayırsever, örnek bir davranış gerçekleştirdi. Merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Muhtarlığına giderek, Muhtar Özcan Bal ile görüşen hayırsever, maddi durumu yetersiz 200 ailenin elektrik faturası borçlarını ödemeye talip oldu. Bunun üzerine Muhtar Bal, mahalleliye durumu anlatarak elektrik faturalarını toplamaya başladı. Toplanan faturaların hayırsever tarafından kısa sürede ödeneceği belirtildi.


"200 aile çok ciddi bir sayı"


İsmini vermeyen bir iş adamının kendisine ulaştığını ve bu zor süreçte 200 ailenin elektrik borcunu ödeyeceğini dile getirdiğini aktaran Mahalle Muhtarı Özcan Bal, "Uzun zamandır ülkemiz hatta bütün dünya virüs belasıyla mücadele ediyor. Biz Elazığ ve Malatya olarak diğer şehirlere daha dezavantajlıyız çünkü biliniyor ki bir deprem sıkıntısını üzerimizden atmadan bir de virüs belası bizleri yıpratmaya başladı. Bu süreçte hayırsever bir iş insanı 200 vatandaşın elektrik faturalarını ödeme gibi bir karar aldı. Bunları bizlere iletti ve çok mutlu etti. Çünkü biliyoruz ki mahallemiz zaten şehrin dezavantajlı mahallelerinden biri. 200 aile çok ciddi bir sayı. Bu insanların belki de bir çoğu depremden beri bu faturaları yatıramıyordu. Bunların elektrik faturası ödeme gibi bir karar aldı" dedi.


Mahalle olarak mutlu olduklarını ve bu tür davranışların artması temennisinde bulunan Bal, "İnşallah, bu tür iş insanların sayısı artar ve insanlarımızın yaralarına merhem olur. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Kendisine mahallem adına çok teşekkür ederim. Temennimiz, kendisinin başlatmış olduğu bu akım veya sürecin devam etmesi. Diğer iş insanlarına da burada çağrı yapmak istiyorum, inşallah şehrimizin bir çok yerine de yayılır ve vatandaşlarımızın faturaları yatırılır" ifadelerini kullandı.


Böyle bir şeye ihtiyacının olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Doğan, "Bu hayırdan dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Çok iyi bir düşünce. Fabrikada çalışıyorum ve iki haftadır durma noktasına geldi" diye konuştu.


Mahalle sakinlerinden Yılmaz Ömür ise, "Çok teşekkür ederim, çok iyi bir şey yaptı. İhtiyaçları olan insanlar da faturaları getirip muhtara vermişler. Ben 20 gündür çalışmıyorum. Lokantada çalışıyordum, çalıştığım lokanta da terminalde olduğu ve kalabalık olduğu için kapattık ve şu anda boştayız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:14 Kaynak: İHA

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