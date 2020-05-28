Elazığ'da göçebelerin zorlu yayla yolculuğu başladı - Son Dakika

Elazığ'da göçebelerin zorlu yayla yolculuğu başladı

Elazığ'da göçebelerin zorlu yayla yolculuğu başladıELAZIĞ'ın Ağın ilçesinden Sivas'ın Divriği ilçesindeki yaylalara gitmek için yollara düşen göçebelerin yaklaşık 5 gün sürecek zorlu göçü başladı.

Elazığ'da göçebelerin zorlu yayla yolculuğu başladı

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinden Sivas'ın Divriği ilçesindeki yaylalara gitmek için yollara düşen göçebelerin yaklaşık 5 gün sürecek zorlu göçü başladı.

Ağın ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşanlar yaylalara gitmeye başladı. Şavak Aşireti'ne mensup 20 aile sabahın erken saatlerinde hayvanlarını sağıp, peynir mayaladıktan sonra Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan yaylalara gitmeye başladı. Yaklaşık 5 gün sürecek yolculukta aileler zorlu arazi şartları ve hava koşullarından hem kendilerini hem de hayvanlarını koruyarak yolculuğu tamamlamaya çalışacak. Eylül ayına kadar yaylada kalmayı planlayan göçebeler peynir üretmeye devam ederken, okullar açılmadan Ağın'a geri dönecek.

'GECE ÇOK ÜŞÜYORUZ'

Hayvancılığı sevdiğini ama çok zor bir mesleğe sahip olduklarını belirten Emine Türker, "Sivas Divriği'ye gideceğiz. Yaşam şartlarımız biraz ağır oluyor. Yaya gitmek çok zor oluyor. Yolda giderken yağmur yiyoruz. Doluya tutuluyoruz. Gece çok üşüyoruz. Hayvanlarımız yolda donuyor. Dün komşu aşiretten 15 hayvan karda kaldı. Telef oldular. Doğa insanıyız, doğayı seviyoruz" dedi.

'SONRAKİ NESİL BUNU DEVAM ETTİRMEYECEK'

5 gün boyunca yol gideceklerini ve dedelerinden gördükleri mesleği devam ettirmek istediklerini ifade eden Ekrem İl, "Belki de bu mesleğin son çobanlarıyız. Çünkü gelen nesil bunu yapmayacak ve artık bu meslek tükenecek. Devletimiz eğer destek verirse ve bir şekilde işlerimizi kolaylaştırırsa belki biz devam ettiririz ama daha sonraki nesil bunu devam ettirmeyecek. Yaylada tulum peyniri yapıyoruz. Salamurasını biz yapıyoruz. Mesleğimizi seviyoruz, severek yapıyoruz. Dağlarımız çok pahalı. Tüccarlar pahalı alıyor, bize pahalı satıyorlar. Devletin buna el atması lazım. 3 ay yaylada kalıyoruz. Eylül'de okullar açıldığında geri dönüyoruz" diye konuştu.

Zor şartlar altında geçimlerini sağladıklarını vurgulayan Ali Hüseyin İl, "Gece gidip gündüz istirahat ediyoruz. Yemler ve yaylalar pahalı. Hep biz eziliyoruz. Bu yüzden bunu devletimize duyurmak istiyorum. Babamdan beri bu mesleği yapıyoruz ama böyle giderse bu meslek biter" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ali Uslu ise, ilçede Şavak aşireti mensubu 20 kişinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yarın itibarıyla yaylaya çıkıyorlar. Tabii çok meşekkatli bir süreç. Biz de bu süreci geçen yıl olduğu gibi bu yıl da takip ediyoruz. Yaklaşık 3 buçuk, 4 ay yaylada kalıyorlar. Zorlu bir süreç. 5 gün sürdüğü oluyor. Akşam hayvanlar otlanarak yaylaya gidiyorlar. Gündüz istirahat ediyorlar. Bu süreçte hayvanların sağımı ve peynir yapılması yol güzergahında oluyor. Rabbim tüm yaylaya çıkacak hemşehrilerimize yar ve yardımcı olsun. Allah işlerini rast getirsin. Umarım bereketli bir sene olur. Yolları açık olsun."

Elazığ'da göçebelerin zorlu yayla yolculuğu başladı

Divriği, Elazığ, Sivas, Ağın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da göçebelerin zorlu yayla yolculuğu başladı - Son Dakika

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