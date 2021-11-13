Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ- Bingöl kara yolundaki polis uygulama noktasında çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, bir otobüs firmasının, sahte belgeli 6 Afganistan uyrukluyu, Elazığ il merkezine girmeden, uygulama noktasına gelmeden önce indirerek başka araca bindirdiği, kontrol sonrasında yeniden otobüse aldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, otobüs durdurularak yabancı uyrukluların sevkiyatını organize ettiği saptanan M.G. (33), N.Ş. (45), H.T. (34), E.B. (38) ve B.B. (34) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.