Elazığ'da gönülleri ısıtan proje hayata geçti - Son Dakika

Elazığ'da engelli çocukların eğitimine ve ailelerine destek olmak amacıyla Kırtasiye Yardımı Projesi hayata geçirildi.

Türkiye Sakatlar Deneği Elazığ Şubesi Başkanı Metin Fırat ve Engelli Kadınlar Kolları Başkanı Yeşim Alanoğlu tarafından engelli çocuklara ve ailelerine destek amaçlı Kırtasiye Yardımı Projesi hayata geçilirdi. Bir aydır aktif bir şekilde sürdürülen projeyle ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek gerekli malzemeler temin edildi. Şu ana kadar 50 aileye destek verilirken, hedefin 100 aileyi geçmek olduğu bildirildi. - ELAZIĞ