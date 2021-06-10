Elazığ'da Gönüllü Öğretmenlerden Oluşan MEB Arama Kurtarma Ekibi "Akub" Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika

Elazığ Milli Eğitim il Müdürlüğü bünyesinde 30 kişilik AKUB ekibi kurulduğu açıklandı.

Kuruluşunun ardından gerekli eğitimi alan AKUB'un tanıtımı Sivrice ilçesinde düzenlenen tatbikat ile yapıldı. Milli eğitim bakanlığı ve AFAD başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma teknisyenleri ile koordineli olarak Elazığ'da daha önce de 10 saatlik arama kurtarma eğitimi yapılmıştı. Verilen bu eğitimler neticesinde gönüllülük esasında dayalı tespit edilen, öğretmen ve personelden oluşan 30 kişilik MEB Elazığ AKUB ekibi 32 saatlik arama kurtarma eğitimi aldı.

Bugün İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün katılımıyla belgelerini alan gönüllü ekip, son olarak Elazığ depreminin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde AFAD merkezinde enkazda arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet ve acil durumlarda etkin görev alacak AKUB ekipleri, ihtiyaç duyulduğu her anda AFAD ile koordineli olarak olay yerinde görevlendirileceği belirtildi.

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