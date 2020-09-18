Elazığ'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinden çay, kahve ve çikolata makinaları gibi çeşitli kafeterya malzemelerinin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, olayın şüphelisi olarak C.Ü'yü bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yapılan aramalarda, hırsızlığa konu malzemeler ele geçirilerek işletme sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ü. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.