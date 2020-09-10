Elazığ'da gümrük kaçağı 15 cep telefon ele geçirildi - Son Dakika

Bunun üzerine şüpheli N.İ.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 15 cep telefonu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmasında şüpheli N.İ'nin gümrük kaçağı cep telefonu getireceği bilgisine ulaşıldı.

Elazığ 'da gümrük kaçağı 15 cep telefon ele geçirildi.

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