Elazığ'da gümrük kaçağı 15 cep telefon ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da gümrük kaçağı 15 cep telefon ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmasında şüpheli N.İ'nin gümrük kaçağı cep telefonu getireceği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine şüpheli N.İ.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 15 cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:51 - Kaynak: AA
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