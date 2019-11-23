Elazığ'da gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak cep telefonu satışının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 34 akıllı cep telefonu ele geçirildi, sürücü S.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.