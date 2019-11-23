Son Dakika Haberleri: Elazığ'da gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi.

Elazığ'da gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak cep telefonu satışının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 34 akıllı cep telefonu ele geçirildi, sürücü S.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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