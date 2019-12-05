Son Dakika Haberleri: Elazığ'da gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi

6 saat önce

ELAZIĞ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi.

Elazığ'da gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi, System.String[]

ELAZIĞ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen akıllı saat, mikrofon, şarj cihazı, hoparlör, radyo ve cep telefonu aksesuarlarından oluşan 430 elektronik cihaz ele geçirildi.Elektronik cihazlara el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın ve Gaziantep'te 7 köpek zehirlenerek telef edildi
"Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:29:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]