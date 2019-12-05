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Elazığ'da gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi
6 saat önce
Elazığ'da gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildiElazığ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
Elazığ'da gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi
Elazığ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen akıllı saat, mikrofon, şarj cihazı, hoparlör, radyo ve cep telefonu aksesuarlarından oluşan 430 elektronik cihaz ele geçirildi.
Elektronik cihazlara el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
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