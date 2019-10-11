Son Dakika Haberleri: Elazığ'da gümrük kaçağı 432 adet malzeme ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da gümrük kaçağı 432 adet malzeme ele geçirildi

Elazığ'da gümrük kaçağı 432 adet malzeme ele geçirildi

33 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı 432 adet çeşitli malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da gümrük kaçağı 432 adet malzeme ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı 432 adet çeşitli malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 30 bin TL olan 432 adet gümrük kaçağı çeşitli malzeme ele geçirildi. İçinde çok sayıda takı ve makyaj ürünlerinin de olduğu malzemelere el konulurken şüpheli Ş.A gözaltına alınarak 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ege Üniversitesi'ne 22 milyon TL'lik ek ödenek
Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira 8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da gümrük kaçağı 432 adet malzeme ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]