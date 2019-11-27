Son Dakika Haberleri: Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti
Son Dakika Güncel Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti - Son Dakika

Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti

6 saat önce

ELAZIĞ'da jandarma tarafından arama yapılan araçta gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.

Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti, System.String[]

ELAZIĞ'da jandarma tarafından arama yapılan araçta gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirildikleri belirlenen 80 çift spor ayakkabısı ele geçirdi. Ayakkabılara el koyan ekipler, sürücü hakkında yasal işlem yaptı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
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