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Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti
6 saat önce
ELAZIĞ'da jandarma tarafından arama yapılan araçta gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da jandarma tarafından arama yapılan araçta gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirildikleri belirlenen 80 çift spor ayakkabısı ele geçirdi. Ayakkabılara el koyan ekipler, sürücü hakkında yasal işlem yaptı.
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