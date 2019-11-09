Son Dakika Haberleri: Elazığ'da gümrük kaçağı saatler ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ'da gümrük kaçağı saatler ele geçirildi

Elazığ'da gümrük kaçağı saatler ele geçirildi

7 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta gümrük kaçağı akıllı saatler ele geçirildi.

Elazığ'da gümrük kaçağı saatler ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta gümrük kaçağı akıllı saatler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, kaçak yollarla ülkeye sokulan çok sayıda farklı marka ve modelde, kameralı akıllı saat ve bu saatlere ait piller ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.K. hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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