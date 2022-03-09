ELAZIĞ'DA 'GÜNEYDOĞU KARİYER FUARI' AÇILDI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Güneydoğu Kariyer Fuarlarının dördüncüsü düzenlendi. 122 standın bulunduğu fuarda öğrenci ve mezunların kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün temsilcileri biraraya gelip iş ve staj imkanı sunulması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen Güneydoğu Kariyer Fuarlarının dördüncüsü Elazığ Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Batman, Bingöl, Dicle, Hakkari, İnönü, Malatya Turgut Özal, Mardin Artuklu, Munzur, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinin paydaş olduğu fuarın açılışına Elazığ il protokolü, paydaş üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı koro ve halk oyunları ekibi ile başladı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan dua sonrasında kurdele kesimi ile fuarın açılışı resmi olarak gerçekleştirildi. 58'i resmi kurum ve kuruluşlar olmak üzere toplam 122 standın bulunduğu fuar sayesinde öğrenci ve mezunlara kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün temsilcileri ile yüzyüze biraraya gelerek niteliklerine göre iş ve staj imkanı sunulması amaçlanıyor.

Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, Araştırma üniversitesi olmayı başarmış olan üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin her aşamasında öğrencilerine kariyer planlama, staj yeri bulma, iş bulma ve danışmanlık gibi konularda hizmet sunmakta ve iş dünyası ile yakın ilişkiler kurarak kariyer odaklı etkinliklerine önem vermektedir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisi hem öğrenim hayatları devam eden öğrencilerimizin hem de mezunlarımıza sahip çıkmak ve onlara rehberlik etmek için büyük bir görevi üstlenmiştir. İlk defa 2019 yılında gerçekleştirilen kariyer fuarları bu amaç doğrultusunda üniversite öğrencileri ve mezunlarının Türkiye'nin önde gelen kamu kurumları ve özel sektörün lider kuruluşlarıyla bir araya gelmelerini sağlanmaktadır. Öğrenim hayatlarına devam eden öğrencilerimizi ve mezunlarımızı ülkemizin önemli kamu kurumları ve özel sektörün kuruluşlarıyla bir araya getirerek üniversiteli gençler için niteliklerine uygun iş ve staj fırsatlarına erişimi sağlayacaktır dedi. Fuar iki gün açık kalacak.