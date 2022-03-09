ELAZIĞ'DA 'GÜNEYDOĞU KARİYER FUARI' AÇILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA 'GÜNEYDOĞU KARİYER FUARI' AÇILDI

09.03.2022 15:56

ELAZIĞ'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Güneydoğu Kariyer Fuarlarının dördüncüsü düzenlendi.

ELAZIĞ'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Güneydoğu Kariyer Fuarlarının dördüncüsü düzenlendi. 122 standın bulunduğu fuarda öğrenci ve mezunların kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün temsilcileri biraraya gelip iş ve staj imkanı sunulması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen Güneydoğu Kariyer Fuarlarının dördüncüsü Elazığ Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Batman, Bingöl, Dicle, Hakkari, İnönü, Malatya Turgut Özal, Mardin Artuklu, Munzur, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinin paydaş olduğu fuarın açılışına Elazığ il protokolü, paydaş üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı koro ve halk oyunları ekibi ile başladı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan dua sonrasında kurdele kesimi ile fuarın açılışı resmi olarak gerçekleştirildi. 58'i resmi kurum ve kuruluşlar olmak üzere toplam 122 standın bulunduğu fuar sayesinde öğrenci ve mezunlara kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün temsilcileri ile yüzyüze biraraya gelerek niteliklerine göre iş ve staj imkanı sunulması amaçlanıyor.

Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, Araştırma üniversitesi olmayı başarmış olan üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin her aşamasında öğrencilerine kariyer planlama, staj yeri bulma, iş bulma ve danışmanlık gibi konularda hizmet sunmakta ve iş dünyası ile yakın ilişkiler kurarak kariyer odaklı etkinliklerine önem vermektedir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisi hem öğrenim hayatları devam eden öğrencilerimizin hem de mezunlarımıza sahip çıkmak ve onlara rehberlik etmek için büyük bir görevi üstlenmiştir. İlk defa 2019 yılında gerçekleştirilen kariyer fuarları bu amaç doğrultusunda üniversite öğrencileri ve mezunlarının Türkiye'nin önde gelen kamu kurumları ve özel sektörün lider kuruluşlarıyla bir araya gelmelerini sağlanmaktadır. Öğrenim hayatlarına devam eden öğrencilerimizi ve mezunlarımızı ülkemizin önemli kamu kurumları ve özel sektörün kuruluşlarıyla bir araya getirerek üniversiteli gençler için niteliklerine uygun iş ve staj fırsatlarına erişimi sağlayacaktır dedi. Fuar iki gün açık kalacak.

ELAZIĞ'DA 'GÜNEYDOĞU KARİYER FUARI' AÇILDI
ELAZIĞ'DA 'GÜNEYDOĞU KARİYER FUARI' AÇILDI
ELAZIĞ'DA 'GÜNEYDOĞU KARİYER FUARI' AÇILDI
ELAZIĞ'DA 'GÜNEYDOĞU KARİYER FUARI' AÇILDI

YORUMLAR
500
Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü 'Güneydoğu Kariyer Fuarı' açıldı 'Güneydoğu Kariyer Fuarı' açıldı

Fırat Üniversitesi, Güneydoğu, Elazığ, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 'GÜNEYDOĞU KARİYER FUARI' AÇILDI - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Çocuklarını ve eşini bırakıp damadına kaçan kadın: Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum. Herkes başının çaresine baksın
15:53 Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla Antalya'da görüşecek! Hazırlıklar tamamlandı
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 'GÜNEYDOĞU KARİYER FUARI' AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement