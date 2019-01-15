Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

17 dakika önce

ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 Y 8847 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Bingöl, Elazığ, Güncel
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