Son Dakika Haberleri: Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

13 saat önce

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde kuyulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 23 BS 002 plakalı hafif ticari araç ile S.A. yönetimindeki 23 AAE 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.


Polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
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