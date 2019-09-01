Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde kuyulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 23 BS 002 plakalı hafif ticari araç ile S.A. yönetimindeki 23 AAE 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)