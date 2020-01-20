Son Dakika › Güncel › Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 5 yaralı - Son Dakika
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 5 yaralı
59 dakika önce
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:35 Kaynak: DHA
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çarşı mahallesi Hacı Hayri Caddesinde meydana geldi. Serhat Aydemir idaresindeki 06 BBD 433 plakalı otomobil ile Muhammed Eroğlu idaresindeki 23 KB 380 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç duvara çarptı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika Elazığ'da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu Şişli'de akıl almaz kaza! Metrobüs, motosiklete çarptı, dehşet anları kamerada Elindeki tüfek kazara ateş alan liseli hayatını kaybetti Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak