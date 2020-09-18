Elazığ'da hafif ticari araç, otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı 'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ABK 352 plakalı hafif ticari araç, Gamze Düzgün yönetimindeki 23 FT 199 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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