Elazığ'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yıldız idaresindeki 23 BJ 239 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Keban kara yolunun 2. kilometresinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 23 KD 401 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Yıldız'ın kullandığı araç savrularak yol kenarında park halindeki 42 BY 054 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Yıldız, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 00:11 - Kaynak: AA
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