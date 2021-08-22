Elazığ'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EU 246 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Berivan Yıldırım (45) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Berivan Yıldırım'ın cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi

Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyaya damga vurdu: Özgecan gibi olmak istemiyorum

Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı