Elazığ'da hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Elazığ'da hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başlayan hafif ticari araç, sürücüsünün inerek müdahale etmesine rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 23 AB 341 plakalı Ford marka hafif ticari araç seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yangına müdahale ederek söndürdü.Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgil ekipler inceleme yaptı.