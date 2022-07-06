Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

06.07.2022 01:20
Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ- Bingöl karayolunun Yarımca köyü mevkisinde Ahmet K. yönetimindeki 23 K 6124 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, Ahmet K. yaralanırken araçta bulunan Berat K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kovancılar, Tragger, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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