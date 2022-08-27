Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AN 836 plakalı hafif ticari araç, şarampole girerek devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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