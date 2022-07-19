Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 23 ABY 967 plakalı hafif ticari araç ile 23 HS 724 plakalı otomobil Yıldızbağları Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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