Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

19.07.2022 13:05

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 23 ABY 967 plakalı hafif ticari araç ile 23 HS 724 plakalı otomobil Yıldızbağları Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak şarampolün kenarında durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve UMKE ekiplerince çıkarıldı.

Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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