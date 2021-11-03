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Elazığ'da haklarında arama kararı bulunan 97 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da haklarında arama kararı bulunan 97 kişi yakalandı

03.11.2021 09:53
Elazığ'da haklarında arama kararı bulunan 97 kişi yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 97 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 97 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümü ekiplerince, kent genelinde son bir hafta içinde çeşitli noktalarda asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 97 şahıs yakalanırken, şahıslardan 19'u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda ayrıca, kayıp olarak aranan 9 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise, 3'ü ruhsatsız ve 1'i de kurusıkı olmak üzere toplam 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen3 adet motosiklet de belirlenen sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da haklarında arama kararı bulunan 97 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da haklarında arama kararı bulunan 97 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da haklarında arama kararı bulunan 97 kişi yakalandı - Son Dakika
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