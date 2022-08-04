ELAZIĞ'DA 66 SUÇTAN KAYDI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI

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ELAZIĞ'da haklarında arama kararı ve çeşitli suçlardan 66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet polise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yürütülen çalışmalarda, 34 suç kaydı olan A.Ç ve 32 suç kaydının bulunduğu O.A çalıntı motosiklet ile yakalandılar. 34 suç kaydı bulunan A.Ç'nin daha önce 2 oto hırsızlığı ve 1 motosiklet hırsızlığı suçundan arama kararının olduğu belirtildi. Şüpheliler A.Ç., ve O.A., emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.