ELAZIĞ'DA 66 SUÇTAN KAYDI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA 66 SUÇTAN KAYDI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI

04.08.2022 13:28

ELAZIĞ'da haklarında arama kararı ve çeşitli suçlardan 66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet polise yakalandı.

ELAZIĞ'da haklarında arama kararı ve çeşitli suçlardan 66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet polise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yürütülen çalışmalarda, 34 suç kaydı olan A.Ç ve 32 suç kaydının bulunduğu O.A çalıntı motosiklet ile yakalandılar. 34 suç kaydı bulunan A.Ç'nin daha önce 2 oto hırsızlığı ve 1 motosiklet hırsızlığı suçundan arama kararının olduğu belirtildi. Şüpheliler A.Ç., ve O.A., emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 66 SUÇTAN KAYDI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 66 SUÇTAN KAYDI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI - Son Dakika
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