Son Dakika Haberleri: Elazığ'da harekat karşıtı propagandaya 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Elazığ'da harekat karşıtı propagandaya 3 tutuklama

Elazığ'da harekat karşıtı propagandaya 3 tutuklama

1 saat önce

ELAZIĞ'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada kara propaganda yaptığı gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı.

Elazığ'da harekat karşıtı propagandaya 3 tutuklama, System.String[]

ELAZIĞ'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada kara propaganda yaptığı gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyedeki mahkemece tutuklandı.


Barış Pınarı Harekatı, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:57 Kaynak: DHA
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