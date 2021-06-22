Üye Girişi
Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı - Son Dakika

Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı

22.06.2021 16:09

Elazığ'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde bu yıl yürütülecek arkeolojik kazılara başlandı.

Elazığ'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde bu yıl yürütülecek arkeolojik kazılara başlandı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Mahallesi'nde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesinde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları kademeli olarak devam ediyor.

Harput Mahallesi'nde Milattan Önce 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan, Roma, Bizans, Sasani, Selçuklu, Artuklu, Dulkadiroğulları, Safeviler ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini barındıran Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu Vali Erkaya Yırık'ın ilk kazmayı vurmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi (FÜ) iş birliğiyle Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın öncülüğünde 40 kişilik ekip ile 4 ay sürecek çalışmada, Harput Kalesi'nde bu yıl Urartu kutsal alanı, gizli geçit yeri ve Bizans katmanı olmak üzere yaklaşık bin metrekarelik alanda kazı çalışması gerçekleştirilecek.

Vali Yırık, Valiliğin desteğiyle 2014'te başlayan Harput iç kale kazılarının aksamadan devam ettiğini, bu yılın kazı sezonunu başlattıklarını söyledi.

Kazıda, bugüne kadar önemli bir mesafe kaydedildiğini, kentin kadim geçmişi ve binlerce yıllık tarihiyle bir çok medeniyete beşiklik ettiğini, kaledeki çalışmaların bunu ortaya koyduğunu belirtti.

Harput'un Elazığ'ın en büyük değerlerinden biri olduğunu ifade eden Yırık, şöyle dedi:

"19. yüzyılın son dönemlerinde 2 bin 950 evden, 800 ile 1000 arasında esnaf dükkanından bahsediliyor. Tüm bunlar gösteriyor ki burada insanlar hayatlarını geçirebilmek için yoğun bir şekilde bulunmuşlar. Harput, Elazığ'ın en büyük değeri. Harput Kalesi, Hazar Gölü, kayak merkezi, Palu'daki Saklı Kent kentin turistik değerleri. Bunları ortaya çıkarmamız lazım."

Bu tarihi mekanları tekrar eski hali ile gün yüzüne çıkarıp ziyarete açılmasının en büyük amaçları olduğunu kaydede Yırık, yaptıkları her çalışmanın, hizmetin ve adımın Elazığ'ın gelişimi için olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Aytaç da kazı için tüm çalışmaları yaptıklarını anlatarak, Harput'ta yerleşimin Milattan Önce 4 bin yıllarında başladığın son yıllardaki araştırmalar ve buluntularla kesinleştiğini bildirdi.

"Harput Kalesinde ise en az Milattan Önce 8. yüzyılda Urartu yerleşimlerinin yoğun olduğunu bilmekteyiz. 7 ile 8 yıllık çalışma sonunda birçok alanın kazısı tamamlandı. Projeleri yapılıp uygulama aşamasına gelindi." diyen Aytaç, bu yıl da çalışma için kolları sıvadıklarını belirtti.

Bu yıl çalışmalarda 2 alanın turizme kazandırılmasının amaçlandığını dile getiren Aytaç, şöyle devam etti:

"Ayrıca kalenin içinde Osmanlı dönemine ait bir konutumuz var. Projesi bitme aşamasındadır. Onun da uygulaması için kaynak arayışımız devam ediyor. Buradaki çalışmalarımızın nihai hedefi elbette ki kısa süreli değildir. Bu işler aşama aşama gidince belli bir sonuca varacaktır."

Daha sonra Harput Kale kazısı fotoğraf sergisi gezildi.

Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı
Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı
Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı
Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı
Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı
Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı
Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı
Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı
Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı

Osmanlı, Elazığ, Harput, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li belediye başkanı korku dolu anlardan bahsetti: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu 17:45 CHP'li belediye başkanı korku dolu anlardan bahsetti: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı 17:35 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı 17:04 Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 16:46 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı 16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC 16:08 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi 16:06 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:44 CHP'li belediye başkanı korku dolu anlardan bahsetti: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
16:34 Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi
16:22 Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti         
17:46
Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi         
17:45
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak         
17:34
O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi         
16:59
Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir         
16:45
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi         
16:08
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira para ile bir de not bıraktı 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira para ile bir de not bıraktı         
15:10
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 17:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement