Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu başladı - Son Dakika

Elazığ'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde bu yıl yürütülecek arkeolojik kazılara başlandı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Mahallesi'nde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesinde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları kademeli olarak devam ediyor.

Harput Mahallesi'nde Milattan Önce 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan, Roma, Bizans, Sasani, Selçuklu, Artuklu, Dulkadiroğulları, Safeviler ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini barındıran Harput Kalesi'nde 2021 yılı kazı sezonu Vali Erkaya Yırık'ın ilk kazmayı vurmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi (FÜ) iş birliğiyle Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın öncülüğünde 40 kişilik ekip ile 4 ay sürecek çalışmada, Harput Kalesi'nde bu yıl Urartu kutsal alanı, gizli geçit yeri ve Bizans katmanı olmak üzere yaklaşık bin metrekarelik alanda kazı çalışması gerçekleştirilecek.

Vali Yırık, Valiliğin desteğiyle 2014'te başlayan Harput iç kale kazılarının aksamadan devam ettiğini, bu yılın kazı sezonunu başlattıklarını söyledi.

Kazıda, bugüne kadar önemli bir mesafe kaydedildiğini, kentin kadim geçmişi ve binlerce yıllık tarihiyle bir çok medeniyete beşiklik ettiğini, kaledeki çalışmaların bunu ortaya koyduğunu belirtti.

Harput'un Elazığ'ın en büyük değerlerinden biri olduğunu ifade eden Yırık, şöyle dedi:

"19. yüzyılın son dönemlerinde 2 bin 950 evden, 800 ile 1000 arasında esnaf dükkanından bahsediliyor. Tüm bunlar gösteriyor ki burada insanlar hayatlarını geçirebilmek için yoğun bir şekilde bulunmuşlar. Harput, Elazığ'ın en büyük değeri. Harput Kalesi, Hazar Gölü, kayak merkezi, Palu'daki Saklı Kent kentin turistik değerleri. Bunları ortaya çıkarmamız lazım."

Bu tarihi mekanları tekrar eski hali ile gün yüzüne çıkarıp ziyarete açılmasının en büyük amaçları olduğunu kaydede Yırık, yaptıkları her çalışmanın, hizmetin ve adımın Elazığ'ın gelişimi için olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Aytaç da kazı için tüm çalışmaları yaptıklarını anlatarak, Harput'ta yerleşimin Milattan Önce 4 bin yıllarında başladığın son yıllardaki araştırmalar ve buluntularla kesinleştiğini bildirdi.

"Harput Kalesinde ise en az Milattan Önce 8. yüzyılda Urartu yerleşimlerinin yoğun olduğunu bilmekteyiz. 7 ile 8 yıllık çalışma sonunda birçok alanın kazısı tamamlandı. Projeleri yapılıp uygulama aşamasına gelindi." diyen Aytaç, bu yıl da çalışma için kolları sıvadıklarını belirtti.

Bu yıl çalışmalarda 2 alanın turizme kazandırılmasının amaçlandığını dile getiren Aytaç, şöyle devam etti:

"Ayrıca kalenin içinde Osmanlı dönemine ait bir konutumuz var. Projesi bitme aşamasındadır. Onun da uygulaması için kaynak arayışımız devam ediyor. Buradaki çalışmalarımızın nihai hedefi elbette ki kısa süreli değildir. Bu işler aşama aşama gidince belli bir sonuca varacaktır."

Daha sonra Harput Kale kazısı fotoğraf sergisi gezildi.