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Elazığ'da Harput Senfonisi konseri ilgi gördü

7 saat önce

Elazığ'da Harput Senfonisi konseri ilgi gördüELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen Harput Senfonisi konseri büyük ilgi gördü.

Elazığ'da Harput Senfonisi konseri ilgi gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen Harput Senfonisi konseri büyük ilgi gördü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 82'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Valilik öncülüğünde Elazığ Belediyesi,Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı desteğiyle konser verdi. Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezindeki konserin Koro şefliğini Şef Bujor Hoinic yaptı. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği korosunun da eşlik ettiği konserde, Atatürk'ün sevdiği eserler solo ve koro olarak seslendirildi.Salonun tamamen dolduğu konser, beğeni topladı.

17 Kasım da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 82 yıl dönümü olduğunu ifade eden Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar," Bu nedenle Harput Senfonisi konserinin bugün sahnelenmesi hem günü hem de yapılan bu konseri çok anlamlı kılmaktadır. Gaziye ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizim zenginliğimiz tarihi varlığımız ve kültür ve mirasımızdır. Harput senfonisi bizim çocuğumuzdur. Onu büyüterek bu günlere getirdik. Toplumun her kesimi ile tanışırken özellikle şehrimizin insanları ile buluşturmayı amaç edindik" dedi.

Konsere Vali Vekili Erkan Kaçmaz, Belediye Başkanı Şahin Serifoğulları, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Başkanı Asilhan Arslan, Vakıf Başkanı Mehmet Çağlar, Şehit Fethi Sekinin Babası Mehmet Zeki Sekin, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ'da Harput Senfonisi konseri ilgi gördü

Mustafa Kemal Atatürk, Harput, Elazığ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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