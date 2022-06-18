Elazığ'da hasadına başlanan Osmanlı çileği tezgaha inmeden satılıyor - Son Dakika
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Elazığ'da hasadına başlanan Osmanlı çileği tezgaha inmeden satılıyor

18.06.2022 11:12

Elazığ'ın Maden ilçesinde hasadına başlanan çilekten 3 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Elazığ'ın Maden ilçesinde hasadına başlanan çilekten 3 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Osmanlı döneminde tohumu Bursa'dan kervanlarla Elazığ'ın Maden ilçesine getirilen ve o tarihten itibaren yöreye uyum sağlamasıyla üretimi devam eden Osmanlı çileği, aroması ve kokusuyla dikkati çekiyor.

Bu yıl etkili olan yağışlarla yüksek verim beklenen çileğin hasadına başlayan üreticiler, dağların eteklerinde kurulu irili ufaklı tarlalarda çilek topluyor. Günün ilk ışıklarıyla toplanarak kasalara bırakılan çilekler, tezgaha inmeden alıcı buluyor.

3 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdullah Tekin, AA muhabirine, yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgede yetiştirilen çilek tohumunun Osmanlı döneminde kervanlarla getirildiğini ve yapılan ekim denemelerinden sonra iklime ve toprağa uyum sağladığını söyledi.

Çileğin çok güzel bir aromaya sahip olduğunu, tüketildiğinde ağızda güzel bir lezzet bıraktığını kaydeden Tekin, hemen eridiği için çok kısa sürede tüketilmesi gerektiğini, bu nedenle erken saatlerde toplandığını ve satışının hemen yapıldığını belirtti.

İlçe genelinde 1400 dekarlık alanda çilek üretimi yapıldığını ve bu yıl 3 bin tonu aşkın rekolte beklendiğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Alanın ve rekoltenin artırılması için çalışıyoruz. Geçen yıl kuraklık bütün ürünleri olduğu gibi çileği de etkiledi. Bu yıl yağış yeterli miktarda ve zamanında düştü. Bu sene rekolte gayet iyi, üreticilerin memnun olduğunu görüyoruz."

Tekin, dalında alıcı bulan çileğe coğrafi işaret belgesinin alınması yönündeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İlçeye bağlı Hanevleri köyü muhtarı Hüseyin Ünal da haziran ayında çilek hasadını köy halkı olarak 04.00 ile 11.00 saatleri arasında yaptıklarını aktardı.

"İlk çıktığında sofralık, daha sonra reçellik olur"

Üretici Barış Kurnaz da çilek üretiminin dededen kalma olduğunu, geçen yıl kuraklıktan dolayı üretimin yarı yarıya düştüğünü, bu yıl ise yağışların verimi artırdığını bildirdi.

Kurnaz, "Allah'a çok şükür şu anda hasadımız iyi. 10 dönümlük bir arazimizde çilek yetiştiriyoruz. Bu sezon yaklaşık 20 ton çilek hasat etmeyi hedefliyoruz. Topladığımız çilek 12.00'de kent merkezine gönderilir ve gününde satışı sağlanır. İlk çıktığında sofralık, daha sonra reçellik olur." ifadelerini kullandı.

Üretici Şerife Ünal da topladığı çilekleri satışa gönderdiğini, üretimini yaptıkları çileğin doğal olduğunu dile getirdi.

Üretimin zahmetli olduğuna dikkati çeken Ünal, bahar aylarında başladıkları işin haziran ayının sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

Şu an çileğin sofralık olduğunu, daha sonra boyutu küçülen çileklerden reçel yaptıklarını belirten Ünal, "Bu üretim dedelerimizden bize, bizden de evlatlarımıza geçecek." dedi.

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Kaynak: AA

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