Elazığ'da hasar tespit çalışmaları başlatıldı? binalar tek tek inceleniyor - Son Dakika

Elazığ'da hasar tespit çalışmaları başlatıldı? Binalar tek tek inceleniyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören evler ekipler tarafından inceleniyor. Duvarlardan alınan örnekler incelendikten sonra binaların hasar derecesi tespit edilecek.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde pek çok bina hasar gördü. Depremin ardından kentteki binalarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazın bulunduğu sokaktaki evleri tek tek inceledi. Duvarlardan karot alınırken, röntgen de çekildi. Yapılan incelemeler sonrasında demirlerin ve duvarların dayanıklılığı ortaya çıkacak. Ağır hasarlı olan ve risk teşkil eden binalar kontrollü şekilde yıkılacak.

"BİZ DE KIL PAYI KURTULDUK"

Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturduğu binada hasar tespit çalışması yapılan Cahit Tekin, "Yıkılan binadakiler komşularımızdı. 45 yıllık komşularımdı benim. Hepsini tanıyordum, Allah rahmet eylesin. Biz de kıl payı kurtulduk. 10 saniye daha devam etseydi burası da yıkılmıştı yani. 45 yıldır bu apartmanda yaşıyorum. Evde çatlaklar var, giremiyoruz" şeklinde konuştu.