Elazığ'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
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Elazığ'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

6 saat önce

Elazığ'da merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Elazığ'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi, System.String[]

Elazığ'da merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldı.

24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Çevre Şehircilik Bakanlığınca 1000 kişilik ekiple, son teknolojik cihazlarla yürütülen hasar tespit çalışmaları aralıksız sürüyor.

59 bin 300 binadan 50 bin 62'sindeki çalışmalar tamamlandı, 9 bin 238 bina için çalışmalar devam ediyor.

252 binanın yıkıldığı ilde 566 bina için acil yıkım kararı alındı, 7 bin 319 binanın ağır hasarlı, 1650 binanın orta hasarlı, 15 bin 158 binanın az hasarlı, 25 bin 117 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Bu tespitler doğrultusunda kentte bir yandan kullanılamayacak durumdaki binaların yıkımı gerçekleştiriliyor diğer yandan verilen izin doğrultusunda riskli görülmeyen konutlardan depremzedeler eşyalarını çıkarmaya çalışıyor.

Komşularının evinin hasar görmesinin üzüntüsünü yaşıyor

Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerinden Rıfat Saygı, evinde hasar oluşmadığını ancak birçok komşusunun evinin yıkılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.


Saygı kentte çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören komşularının mahalleden ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.

"Devletimizden, hükümetimizden, milletimizden Allah razı olsun"


Aynı mahallede depremde ağır hasar gören evlerinden ayrılmak durumunda kalan Enver Uysal, depremin ardından devletin tüm birimleriyle kente gelerek çalışma başlattığını belirtti.

Yaraların en kısa sürede sarılacağına inandığını anlatan Uysal, "Deprem olduğu günden bugüne devletimiz ve hükümetimiz buradaydı. Devletimizden, hükümetimizden, milletimizden Allah razı olsun. Buraların kısa sürede toparlanacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan tüm Türkiye'den Allah razı olsun. İnsanımız bu tür durumlarda kenetleniyor." diye konuştu.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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