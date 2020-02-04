Elazığ'da Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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Elazığ'da Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı
26 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğrafa da yer verildi. - ANKARA
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