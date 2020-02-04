Elazığ'da Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Elazığ'da Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı

26 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Elazığ'da Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.


İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğrafa da yer verildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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