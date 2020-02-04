Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor - Son Dakika

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Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor
6 saat önce
Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyorÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:59 Kaynak: DHA
Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.
Bakanlık tarafından Sürsürü ve Mustafapaşa Mahalle'lerindeki hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.
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